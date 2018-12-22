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22. 12. 2018

Экс-президента Аргентины будут судить за взятки

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер предстанет перед Федеральным судом страны по обвинению во взятках на сумму в десятки миллионов долларов США. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает AFP со ссылкой на данные суда.

"Бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер, которую обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов долларов США во время ее правления, будут судить в федеральном суде (страны – ред.)", - говорится в сообщении.

Суд также принял решение об аресте ее активов на сумму в 38 миллионов долларов США.

Отмечается, что Киршнер обвиняют в получении миллионных взяток от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами.

По словам прокурора Карлоса Сторнелли, речь идет о взятках общей сумме в 160 миллионов долларов США.

В то же время, в Аргентине бывшие президенты не могут быть заключены в тюрьму из-за их неприкосновенности. Даже если Киршнер признают виновной в совершении преступления, без полного снятия неприкосновенности ее нельзя будет посадить в тюрьму. Между тем, в августе этого года, аргентинский Сенат частично снял с нее неприкосновенность.

Как известно, Кристина Киршнер находилась на посту президента Аргентины с 2007 по 2015 год.

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Источник: korrespondent.net

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