В Непале автобус со студентами рухнул в ущелье: 23 погибших

В результате падения автобуса в ущелье на западе Непала погибли 23 человека и еще 14 серьезно пострадали. Об этом сообщает NDTV в субботу, 22 декабря.

Отмечается, что автобус перевозил группу студентов и двух преподавателей местного колледжа. Среди погибших водитель автобуса и оба преподавателя.

Авария произошла в пятницу вечером. Студенты и их преподаватели возвращались с учебной ботанической практики. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Машина упала в ущелье с высоты 700 метров.

Полиция начала расследование обстоятельства происшествия.

Ранее в Швейцарии пассажирский автобус врезался в ограждение. В результате один человек погиб и более 40 пострадали. Автобус направлялся из Генуи в Дюссельдорф.

А во Львовской области пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. Четыре человека погибли и еще два пострадали.

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Источник: korrespondent.net