МИД РФ отреагировал на обвинения о вмешательстве в выборы США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 22 декабря, заявила, что те, кто утверждают о вмешательстве России, а также Ирана и Китая в выборы в США в 2018 году, выставляют американский народ посмешищем. Об этом она написала на своей странице в Fаcebook.

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", - написала Захарова.

Таким образом она ответила на заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что Россия, Китай и Иран вмешивались в выборы в США в 2018 году.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

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Источник: korrespondent.net