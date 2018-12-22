Протесты в Барселоне: число пострадавших выросло до 62

В результате протестов в Барселоне пострадали 62 человек, еще 13 были задержаны. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает AFP.
Отмечается, что 35 человек из всех пострадавших являются сотрудниками полиции.
Всего в мирной акции протеста принимали участие около 40 тысяч человек. Вдали от мирного марша протестующие бросали в правоохранителей камни.
Ранее сообщалось о более 50 пострадавших и 12 задержанных в Барселоне.
Напомним, протесты в Каталонии по случаю выездного заседания правительства начались утром 21 декабря с блокировки главных автодорог. Наиболее массовыми были демонстрации в Барселоне, которые переросли в столкновения с полицией.
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Источник: korrespondent.net
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