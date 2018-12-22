Лента RSS
Подписаться на ленту
22 декабря 2018, суббота, 12:09
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,43
22. 12. 2018

Протесты "желтых жилетов" во Франции: СМИ сообщили о десятой жертве

Во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами" погиб водитель. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает BFM со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным СМИ, 36-летний водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады протестующими дороги в городе Перпиньян.

Трагедия случилась в 23:45 в пятницу, 21 декабря. После случившегося "желтые жилеты" прекратили блокаду дороги.

"Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - информирует СМИ.

Ранее сообщалось, что в результате массовых протестов во Франции пострадали 1048 полицейских и 1843 протестующих. Еще девять человек погибли.

Напомним, в стране с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.