Протесты "желтых жилетов" во Франции: СМИ сообщили о десятой жертве

Во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами" погиб водитель. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает BFM со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным СМИ, 36-летний водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады протестующими дороги в городе Перпиньян.

Трагедия случилась в 23:45 в пятницу, 21 декабря. После случившегося "желтые жилеты" прекратили блокаду дороги.

"Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - информирует СМИ.

Ранее сообщалось, что в результате массовых протестов во Франции пострадали 1048 полицейских и 1843 протестующих. Еще девять человек погибли.

Напомним, в стране с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net