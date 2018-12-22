Белый дом отрицает заявление Эрдогана о беседе с Трампом

В Белом доме заявили, что разговор президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не повлиял на решение вывести войска из Сирии. Об этом написал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки в Twitter.

Согласно информации агентства АР, Эрдоган спросил у Трампа, почему американские войска до сих пор находятся в Сирии, если террористическая группировка "Исламское государство" побеждена на 99%. Глава Турции также якобы заверил Трампа, что с оставшимися террористами в Сирии Анкара способна разобраться сама, без участия США. После консультации с помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном президент принял решение о выводе войск, чем, как утверждает агентство, сильно удивил и Болтона, и Эрдогана.

При этом сам Эрдоган накануне заявил, что Трамп принял решение по Сирии после разговора с ним.

Как пишет The Washington Post, Эрдоган задал вопрос о том, зачем в регионе продолжают находится около двух тысяч американских военных.

"Знаешь что? Забирай. Я ухожу", - сказал Трамп, утверждает издание.

Отмечается, что детали разговора подтвердили несколько сотрудников администрации США.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.