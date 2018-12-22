Трамп задумался о новом увольнении топ-чиновника - СМИ

Президент США Дональд Трамп подумывает отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

По его данным, глава Белого дома недоволен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в $4,1 трлн.

По словам двух источников, Трамп возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. При этом, как отмечает агентство, ряд советников президента предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофическим шагом".

Напомним, в среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 - 2,5%.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой учетной ставки. В одном из своих интервью президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что министр обороны США уйдет в отставку. Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года.

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Источник: korrespondent.net