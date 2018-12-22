РФ осудила отказ ООН принять резолюцию по ракетам

"Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира. Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора", - говорится в тексте.

Как сообщалось, за российскую резолюцию по ДРСМД проголосовали 43 страны, против - 46, воздержалась 78.