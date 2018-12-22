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22. 12. 2018

Демократы обещают разблокировать работу правительства США

Лидеры демократической партии США пообещали в январе проголосовать за возобновление работы федерального правительства страны в случае сохранения "шатдауна". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров демократов в верхней палате конгресса и палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси.
 
 
"Если президент Трамп и республиканцы решат продолжить этот "шатдаун" Трампа, новое демократическое большинство в палате представителей быстро примет законопроект по возобновлению работы правительства в январе", - говорится в заявлении.
 
По мнению демократов, "вместо того, чтобы исполнить свою обязанность перед американским народом, президент Трамп закатил истерику и убедил республиканцев в палате представителей столкнуть страну в разорительный "шатдаун Трампа" в середине праздничного периода".
 
"Президент Трамп более 25 раз сказал, что он хочет "шатдауна", сейчас он получил, что хотел", - заявили демократы.
 
Как сообщалось, "шатдаун" в США наступит втом случае, если сегодня Сенат не проголосует за бюджет страны. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила инициативу о выделении денег на стену с Мексикой. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.
 
В случае "шатдауна" будет частично приостановлена работа некоторых федеральных ведомств, Закрытие повлияет на работу девяти ведомств, более 420 тысяч госслужащих будут вынуждены работать без оплаты труда, а 380 тысяч временно отправятся в отпуск без каких-либо выплат. Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний. 
 

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Источник: korrespondent.net

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