"Желтые жилеты" начали новые протесты в Париже

Во Франции в субботу, 22 декабря, сотни сторонников движения "желтых жилетов" проводят манифестации в районе Монмартра. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что в районе Собора Сакре-Кер на Монмартре собрались уже несколько сотен манифестантов. Они скандируют "Макрона в отставку".

По данным СМИ, с призывом организовать манифестацию в этом районе выступил один из лидеров движения Эрик Друэ, который ранее призывал собраться на проспекте Парижа в Версале. Призыв мог быть спланированной "ловушкой" манифестантов для полиции и журналистов. В результате в районе Монмартра осталось всего пять полицейских машин. В то же время большие силы сотрудников органов правопорядка были стянуты в Версаль.

Paris - L’acte 6 des #GiletsJaunes démarre à #Montmartre avec l’hymne national. pic.twitter.com/cNTjBwJEHo — Remy Buisine (@RemyBuisine) 22 декабря 2018 г.

Ранее стало известно, что во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами" погиб мужчина.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net