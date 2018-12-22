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22. 12. 2018

Количество жертв взрывов в столице Сомали достигло 17 человек

Количество погибших в результате двойного теракта в столице Сомали – Могадишо – увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает dpa со ссылкой на местную полицию в субботу, 22 декабря.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате нападения возле президентского дворца в столице Могадишо, который организовала исламистская террористическая группировка Аль Шабааб – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших было семеро полицейских, известный местный журналист и гражданские. По меньшей мере 25 человек были ранены в результате взрыва.

Утром в субботу стало известно о двух взрывах автомобилей в Могадишо возле здания Национального театра. Изначально сообщалось о шести погибших и 13 раненых.

Напомним, в ноябре в результате нескольких взрывов возле отеля в Могадишо погибли 30 человек. Ответственность за эти теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.

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Источник: korrespondent.net

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