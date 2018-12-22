Лента RSS
Подписаться на ленту
22 декабря 2018, суббота, 16:53
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,44
22. 12. 2018

В Дании уничтожили подлодку, где произошло убийство журналистки

В Дании полиция Копенгагена уничтожила самодельную подводную лодку, на которой убили шведскую журналистку Ким Валль в 2017 году. Об этом в субботу, 22 декабря, заявил представитель полиции города Брайан Беллинг, сообщает dpa.

"Ее (субмарины, на которой убили журналистку - ред.) больше нет. Она была порезана на куски и уничтожена в месте, где она хранилась", - рассказал Беллинг.

Фото: berlingske.dk

Указано, что уничтожение 18-метровой самодельной подводной лодки UC3 Nautilus было прописано в судебном приговоре изобретателю Петеру Мадсену, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство шведской журналистки Ким Валль в 2017 году.

Напомним, в апреле 2018 года датский изобретатель Петер Мадсен был признан виновным в убийстве и расчленении 30-летней журналистки Ким Валль на сконструированной им подводной лодке в Копенгагенской гавани в 2017 году. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

26 сентября суд Копенгагена отклонил апелляционную жалобу Мадсена на решение суда первой инстанции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.