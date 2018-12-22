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22. 12. 2018

Протесты в Париже: полиция задержала 30 человек

В ходе протестов "желтых жилетов" во французской столице Париже в субботу, 22 декабря, были задержаны, по меньшей мере, 30 человек. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает BFM TV.

"По данным префектуры полиции, в эту субботу на улицы в Париже вышли более 800 представителей движения "желтых жилетов", - пишет издание.

Указано, что сначала они собрались в нескольких местах в столице, держа их в секрете и обнародовав лишь около 9:00.

Согласно информации от нескольких участников протеста "желтых жилетов", призыв к собранию у Версальского дворца был ложным следом для полиции и журналистов.

PARIS #22decembre - Les #GiletsJaunes arrivent à #Montmartre pour l’Acte VI pic.twitter.com/gpKc1hOBTR

— Clément Lanot (@ClementLanot) 22 грудня 2018 р.

"В 14:00 были задержаны 30 человек и три человека помещены под стражу полицией", - отметило издание со ссылкой на данные префектуры полиции.

Ранее стало известно, что во Франции в субботу, 22 декабря, сотни сторонников движения "желтых жилетов" проводят манифестации в районе Монмартра.

Перед этим сообщалось, что число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10 человек.

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Источник: korrespondent.net

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