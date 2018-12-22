Что едят в мире на Рождество: топ-10 блюд

Французский "день благодарения"
Из американских фильмов многие привыкли ассоциировать семейный ужин с огромной запеченной индейкой с американским праздником Дня благодарения. Но во Франции индейка является центральным блюдом на Рождественском столе. Птицу запекают, нафаршировав каштанами.
Также традиционными считаются фуагра и устрицы.
"Калорийная" Канада
Еще одна страна, где готовят индейку на Рождество. Но у канадцев также есть своя "изюминка". Обязательным компонентом праздничного стола вместе с запеченной птицей под клюквенным соусом – мясной пирог из свинины, картофеля и лука.
Филиппинский фиолетовый десерт
На Филиппинах к рождеству готовят необычный по составу и цвету десерт. Он делается из риса и сладкого картофеля. Из-за этого овоща блюдо приобретает ярко фиолетовый цвет.
Блюдо готовят в стволе бамбука с добавлением масла, кокоса и сахара. Оно получается очень сладким.
Экзотическая Венесуэла
В Венесуэле на Рождество принято готовить сытное традиционное блюдо латиноамериканских народов – халлаку. В него входят три вида мяса: свинина, говядина и курица, а также морепродукты. Все это перемешивается с изюмом и оливками и запекается в лепешке из кукурузной муки.
Экзотичности блюду придает подача – его заворачивают в листья банана.
"Традиционна" Швеция
В Швеции стремятся не ограничиваться одним "центральным" блюдом, но на столе практически всегда есть тефтели.
Также любят подавать маринованную рыбу и холодное мясо. Не скупятся шведы на соусы, приправы и даже варенье.
Суп из Греции
Традиционный греческий суп называется авголемоно. Он готовиться из курицы в лимонно-яичном соусе и является главным рождественским блюдом.
На Рождество его подают со свининой или телятиной и пахлавой на десерт.
"Алкогольный" Пуэрто-Рико
В Пуэрто-Рико одним из обязательных элементов праздника на Рождество является кокито. Это алкогольный гоголь-моголь, в состав которого кроме желтка яйца входят еще ром, кокосовое молоко, сгущенка, ваниль, корица и мускатный орех.
Сдоба в Германии
Многие немцы любят сладкие кексы. Именно кекс с изюмом является одним из главных блюд всех праздников, в том числе и рождества.
В немецком городе Дрезден даже устраивают тематический фестиваль.
Жаркое в Индии
Немногочисленные католики Индии также имеют традиционное блюдо к Рождеству. Это жаркое под названием Dukra Maas – блюдо из тушеной острой свинины. Оно подается с рисовыми лепешками на пару.
Кроме того, стол на Рождество принято украшать и необходимо угощать яствами родных и близких.
Фаст-фуд в Японии
Одним из самых необычных Рождественских ужинов устаревают в Японии. Там принято веселиться и развлекаться с друзьями и семьей.
Традиционным ужином в этот день считается поход в ресторан фаст-фуда KFC.
Сладкие гренки в Бразилии
Рождественским утром в Бразилии принято готовить сладкие гренки.
Кусочки хлеба вымачивают в яйцах и молоке, затем зажаривают и посыпают сахаром и корицей.
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Источник: korrespondent.net
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