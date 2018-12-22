Сербия выполнила условия для вступления в ЕС - Ципрас

Сербия выполняет условия для вступления в Европейский союз, поэтому Брюсселю следует продолжить политику расширения на западных Балканах. Об этом в субботу, 22 декабря, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщает РИА Новости.

Указано, что в субботу в столице Сербии прошла четырехсторонняя встреча премьеров Румынии Виорики Данчиле, Греции Алексиса Ципраса, Болгарии Бойко Борисова и сербского президента Александра Вучича. При этом сообщается, что главы правительств трех стран ЕС выразили единодушную поддержку вступления Сербии в Евросоюз.

"Расширение и вопрос вступления стран Западных Балкан в ЕС является ключевым приоритетом за время (будущего - ред.) Румынского председательства, и мы снова подчеркнули значение вступления Сербии для будущего региона... ЕС должен принять решение для людей на Балканах, а не руководствоваться страхом и оборонительной тактикой", - заявил глава греческого правительства на пресс-конференции по итогам встречи.

По словам Ципраса, все страны Балкан должны выполнять свои обязательства и действовать в соответствии с европейскими нормами для вступления в ЕС, что означает соблюдение международного права, прав меньшинств, верховенство закона.

"Это главные критерии для вступления в ЕС. Мы считаем, что Сербия выполняет эти условия, другие государства должны следовать этим путем", - подчеркнул премьер Греции.

Известно, что Сербия открыла в декабре 16-й раздел переговорной платформы о вступлении в ЕС, две из них ранее были предварительно закрыты.

Ранее президенты Сербии и Косово поспорили на Совбезе ООН из-за косовской армии.

Также сообщалось, что в Белграде прошли массовые демонстрации против президента Александара Вучича и его правительства.

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Источник: korrespondent.net