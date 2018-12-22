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22. 12. 2018

Во Франции задержали организатора протестов "желтых жилетов"

Во Франции полиция задержала одного из лидеров протестного движения "желтые жилеты" Эрика Друэ. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает Franceinfo.

Отмечается, что Друэ задержан по подозрениям в организации незаконной демонстрации на общественной дороге, ношении запрещенного оружия и участия в группе, созданной с целью насилия. Он помещен под стражу.

Как сообщалось, 22 декабря сотни сторонников движения "желтых жилетов" проводят манифестации в районе Монмартра. Полиция задержала, по меньшей мере, 30 человек.

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Источник: korrespondent.net

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