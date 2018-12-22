Лента RSS
Подписаться на ленту
22 декабря 2018, суббота, 18:27
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,44
22. 12. 2018

Полиция нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГИЛ - СМИ

Полиция обнаружила на флэш-карте Шерифа Шеката, устроившего стрельбу в Страсбурге, видеозапись с признанием в верности "Исламскому государству". Об этом в субботу, 22 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным источника, флэш-накопитель обнаружили в доме Шеката. На видео он признается в приверженности террористической группировке "Исламское государство".

Напомним, 11 декабря мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Погибли четыре человека, более 10 пострадали. Позже полицейские застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Возросло число жертв теракта в Страсбурге

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.