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22. 12. 2018

Из аэропорта Стамбула вторые сутки не могут вылететь 200 украинцев

В Турции снова застряла и не может вылететь на родину группа украинских туристов. Об этом заявил оказавшийся среди застрявших путешественников одессит Александр Касаткин, сообщает Страна.ua.

"В аэропорту Стамбула имени Ататюрка уже двое суток задерживают рейсы в Украину. Здесь собрались не менее двух сотен украинских туристов. Пассажиров развозят в гостиницы - когда будет вылет, неизвестно, рейсы все время отменяют. Украинцы в панике, многих увезли в отели за 100 км от Стамбула. Никто никаких объяснений не дает", - рассказал очевидец.

Ранее в аэропорту острова Пхукет (Таиланд) застряли около 300 украинцев.

Также сообщалось, что около 200 украинских туристов не могли вылететь из Египта.

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Источник: korrespondent.net

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