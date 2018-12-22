Афины и Анкара обменялись угрозами на фоне эскалации на море

Турция не потерпит "провокаций" в Эгейском и Средиземном морях или на Кипре. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар в субботу, 22 декабря, сообщает Anadolu.

"Все должны знать, что провокации в Эгейском, Средиземном море и на Кипре не будут иметь никакого эффекта. Или цена будет тяжелой", - сказал Акар.

Греция обвинила Анкару в ряде случаев нарушений ее воздушного пространства этой неделе. Так, начальник Генштаба национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис предупредил, что Греция "сравняет с землей" любой греческий островок в случае, если турецкие войска высадятся там.

Афины считают, что повышенная активность Турции объясняется комментариями представителя Госдепартамента США Уэса Митчелла, который назвал Грецию "фантастическим союзником" и заявил, что Кипр имеет право на разработку собственных природных ресурсов, против чего выступает Анкара.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа". По его словам, единственно возможным решением многолетних споров между Анкарой и Афинами являются "двусторонние переговоры без выдвижения условий".

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Источник: korrespondent.net