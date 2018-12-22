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22. 12. 2018

В Будапеште протестовали из-за трудовой реформы

В Будапеште в пятницу, 21 декабря, около пяти тысяч человек вышли на протест из-за реформы трудового законодательства. Об этом сообщает АР.

Протестующие собрались возле здания парламента и отправились в офис президента страны Яноша Адера.

Отмечается, что ранее Адер подписал реформу трудового законодательства. Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы на год с 250 до 400.

Cмотрите фотогалерею: В Будапеште протестовали из-за трудовой реформы

Ранее в Будапеште несколько тысяч людей вышли к парламенту Венгрии, высказывая свое несогласие с новым законодательством о труде и политикой правительства в целом. Протестующие бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и другие предметы. Также подобный протест прошел 9 декабря после принятых парламентом изменений в Трудовой кодекс.

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Источник: korrespondent.net

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