В Саудовской Аравии скончался сын основателя королевства

Сын основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и брат действующего монарха короля Сальмана принц Таляль Абдель Азиз Аль Асуд скончался в субботу, 22 декабря, в королевстве. Об этом пишет Al Arabiya.

Как пишет ТАСС, 87-летний принц Таляль был двадцатым сыном первого короля Абдель Азиза, родоначальника династии Аль Сауд. Он был известен своими либеральными убеждениями и попытками бороться с консервативной политикой государства.

Он несколько лет руководил министерством связи страны, также был министром финансов и национальной экономики. За оппозиционные взгляды Таляла и его симпатии к социализму, проводником к которому для него послужило изгнание в Египет и общение с тогдашним президентом Гамалем Абдель Насером, он получил прозвище "красный принц".

Сын принца Таляля Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд является крупным предпринимателем и международным инвестором, который входит в двадцатку самых богатых людей мира.

В прошлом году в Саудовской Аравии объявили о смерти принца Бандара бен Фадда бен Саада бен Абдулрахмана Аль Сауда.

Также ранее было совершено покушение на принца Мухаммеда бен Салмана.

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Источник: korrespondent.net