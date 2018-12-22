В Великобритании в саду за домом нашли детеныша тюленя

Житель городка Террингтон-Сент-Клемент в Великобритании нашел трехнедельного детеныша тюленя в саду за домом в 6,4 километра от моря, пишет BBC.

Представители Королевского общества защиты животных от жестокого обращения считают, что детеныш забрался так далеко от моря через дренажную систему. В дренажной системе было всего несколько сантиметров воды, поэтому детеныш, вероятно, двигался все дальше и дальше, надеясь найти воду или пищу.

RSPCA

В обществе защиты животных отметили, что малыш умер бы от голода, если бы его не нашли.

Найденного детеныша доставили в центр дикой природы, где его осмотрели ветеринары. Тюленя осмотрят и накормят, а потом отпустят обратно в море.

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Источник: korrespondent.net