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22. 12. 2018

На взорвавшейся шахте в Чехии продолжается спасательная операция

На шахте в чешском Карвине, где погибли 13 шахтеров, продолжается спасательная операция. Как сообщает Польское радио, спасатели продолжают попытки потушить огонь. Спасательная операция осложнена сложными условиями.

Председатель правления Центральной горно-спасательной станции Петр Бухвальд сообщил, что в настоящее время на шахте в Карвине работают 10 чешских и две польские спасательные команды.

"Спасательная операция не прекращается. В настоящее время она заключается в строительстве четырех укрепительных дамб. Этим, собственно, занимаются как чешские, так и польские спасатели", - сказал Бухвальд.

Ранее в Кривом Роге на шахте погиб горняк. 

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Источник: korrespondent.net

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