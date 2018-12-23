Об ИГ в Сирии "позаботятся" другие страны − Трамп

Президент США Дональд Трамп завил, что об остатках террористов "Исламского государства" в Сирии могут позаботиться другие страны региона, в том числе Турция. Об этом американский лидер написал в субботу, 22 декабря, в Twitter.
Ранее президент США заявил, что в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" на сирийской территории американская армия выполняла работу за Россию, Иран и саму Сирию.
Напомним, 19 декабря Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и отдал приказ о полном выводе американских войск из страны.
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Источник: korrespondent.net
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