Сенат США не утвердил временный бюджет

Сенат США не пришел к решению по бюджету в субботу, 22 декабря, и соберется теперь только в понедельник.

"Сенат соберется в следующий раз на протокольное заседание в понедельник, это 24 (декабря). Следующее плановое заседание будет 27 декабря", − заявил в ходе заседания лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Он отметил, что сенаторы будут готовы вернуться к вопросу, когда будут достигнуты необходимые договоренности.

По данным СМИ, позже Макконнелл уточнил, что готов собрать Сенат на голосование в любой момент, если решение будет найдено.

Причиной разногласий конгрессменов стало предложение президента Дональда Трампа направить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Республиканцы располагают в Сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.

Напомним, в пятницу, 21 декабря Сенат США завершил заседание не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля.

Таким образом, с полуночи 22 декабря частично приостановили работу некоторые федеральные ведомства, в том числе, Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.

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Источник: korrespondent.net