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23. 12. 2018

Бюджетный кризис в США: Трамп отменил поездку на Рождество

Президент США Дональд Трамп решил остаться в Вашингтоне и не уезжать на свою виллу во Флориде на Рождество из-за ситуации с бюджетом и приостановкой работы федеральных структур. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters. 

"Из-за приостановки работы федеральных структур президент Трамп останется в Вашингтоне, и первая леди вернется из Флориды, чтобы они могли провести Рождество вместе", − отметила Сандерс.

Ранее в субботу Сенат США не пришел к решению по временному бюджету. Следующее заседание должно состояться в понедельник, 27 декабря.

Напомним, в полночь на 22 декабря истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство. Без финансирования остались Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств.

Причиной разногласий конгрессменов стало предложение Трампа направить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net

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