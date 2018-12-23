На Индонезию обрушилось цунами

В результате цунами, обрушившегося вечером 22 декабря на пляжи у берегов Зондского пролива, погибли не менее 20 человек и еще 165 пострадали. Об этом сообщается на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По информации ведомства, на 04.30 по местному времени (23.30 по киевскому времени) еще два человека числятся пропавшими без вести, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться. Отмечается, что возможной причиной цунами мог стать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау. Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков.

На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали более двух тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net