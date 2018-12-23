Глава Минобороны Британии пытается сместить Мэй − СМИ

Главу Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в том, что он начал кампанию против премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщило издание The Times.

По информации газеты, "заговор" Уильямсона был раскрыт после того, как один из посетителей ресторана в отеле Beaumont подслушал разговор министра и его друзей во время обеда в заведении.

По данным собеседника издания, это произошло 18 декабря − спустя всего пять дней после того, как провалилась попытка вынести Мэй вотум недоверия из-за переговоров с ЕС по Brexit.



Источник Times утверждает, что Уильямсон хвастался своими планами устранить других конкурентов, претендующих на кресло премьер-министра, в частности министра внутренних дел Британии Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.

Источник, близкий к Уильямсону, в беседе с Times предположил, что против главы Минобороны развернули "клеветническую кампанию". Он добавил, что Уильямсон имеет "нулевые лидерские амбиции", и хотел бы остаться главой Минобороны еще как минимум два года, чтобы проследить за программой модернизации обороноспособности Великобритании.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин во время спора с Мэй назвал ее "глупой женщиной".

Напомним, в июне 2018 года Times сообщила, что Уильямсон организовал "бунт" против премьер-министра страны с целью увеличения расходов на оборону.

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Источник: korrespondent.net