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23. 12. 2018

Скандал с журналистом-выдумщиком вызвал озабоченнось США

Скандал с журналистом немецкого издания Der Spiegel Клаасом Релотиусом вызывает "серьезную озабоченность" в Соединенных Штатах.

Об этом посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в письме изданию в пятницу, 21 декабря.

Вашингтон надеется на "тщательное расследование независимой организации", чтобы "точно установить, какой ущерб Der Spiegel нанес журналистским стандартам и какие изменения во внутренних процессах журнала необходимы", добавил дипломат

Связанные с Соединенными Штатами события были в центре многих материалов Релотиуса. По мнению Гренелла, США "стали жертвой кампании предвзятости".

В свою очередь, издание отвергло обвинения дипломата в антиамериканизме.

В редакции Der Spiegel не существует "корпоративной предвзятости в отношении США", подчеркнул исполняющий обязанности главного редактора журнала Дирк Курбювайт.

"Мы просим прощения у всех американцев, которые считают себя оскорбленными или оклеветанными этими репортажами", добавил он.

Материалы 33-летнего журналиста Der Spiegel Клааса Релотиуса удостаивались многочисленных наград, однако не всегда соответствовали реальным фактам.

19 декабря издание опубликовало статью о том, как удалось изобличить автора, который сочинял истории и интервью с героями для целого ряда своих материалов.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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