Цунами в Индонезии: число жертв возросло

Жертвами цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, стали 43 человека. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что пострадали 584 человека. В результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.