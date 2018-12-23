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23. 12. 2018

Цунами в Индонезии: число жертв возросло

 
Жертвами цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, стали 43 человека. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
 
Отмечается, что пострадали 584 человека. В результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.
 

BREAKING UPDATE: Video shows the devastating aftermath of the tsunami that hit parts of Indonesia. At least 50 people are missing and 43 dead pic.twitter.com/CH6ZBSlEyH

— Global News Network (@GlobalNews77) 23 декабря 2018 г.
 
Ранее сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших. Еще два человека числятся пропавшими без вести. 
 
Напомним, возможной причиной цунами называют подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

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Источник: korrespondent.net

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