СМИ: Беседа Трампа и Эрдогана вызвала "катастрофу"

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором обсуждался вывод американских войск из Сирии, стал причиной "катастрофичных" событий. Об этом пишет газета The Washington Post.

Напомним, 19 декабря Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ и объявил о выводе из страны американских военных. В знак несогласия с этим решением в отставку подал министр обороны Джеймс Мэттис.

Отмечается, что в телефонном разговоре, который состоялся 14 декабря, Эрдоган пытался понять, почему США для борьбы с ИГ продолжают поставлять оружие сирийским курдам и поддерживать их.

Как подчеркивает издание, этот телефонный разговор стал причиной "катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа". Именно его последствием стала отставка Мэттиса.

При этом, по словам Трампа, он давал главе Пентагона и "другим ребятам" несколько месяцев, чтобы они предоставили ему решение по Сирии, однако "никто ему ничего не предоставил".

Решение о выводе войск из Сирии, по данным газеты, встретило разную реакцию, однако для большинства членов Конгресса оно стало настоящей "катастрофой" и "капитуляцией перед двумя державами на сирийской земле − Россией и Ираном".

Сообщается, что Мэттис и другие советники пытались переубедить Трампа принять решение о выводе войск США, однако Трамп заявлял, что пребывание там стоит "целое состояние", и задавал вопрос, зачем это нужно и что от этого получают США.

В субботу, 22 декабря, стало известно, что спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк также подает в отставку из-за несогласия с выводом американских войск из Сирии.

Трамп заявил, что об остатках террористов ИГ в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net