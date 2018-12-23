Цунами в Индонезии: число жертв превысило 60

В результате цунами в Индонезии по меньшей мере 62 человека погибли, 20 пропали без вести и 584 - пострадали. Об этом сообщил в воскресенье, 23 декабря, представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, пишет ТАСС.

"По последним данным, 62 человека погибли, не менее 20 пропали без вести, еще 584 пострадали", - заявил чиновник.

Нугрохо также отметил, что "было сильно повреждено около 430 жилых зданий, несколько гостиниц".

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков.

На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали более двух тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.