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23. 12. 2018

В ООН приняли вторую за неделю резолюцию по Крыму

 
Генассамблея ООН в воскресенье, 23 декабря, приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, сообщает ТАСС.
 
За принятие документа проголосовало 65 страны, против - 27, большинство стран - 70 - воздержалось.
 
Среди поддержавших резолюцию были США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против него проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.
 
При этом пятый комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, уже отказался выделить деньги на реализацию данного решения.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании ГА, назвал данный документ "сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию". Он также поблагодарил "пятый комитет Генассамблеи ООН за решение об отказе от финансирования реализации данной резолюции".

"При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию в третьем комитете, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое", - подчеркнул Кузьмин. Он указал, что из-за ухудшающейся экономической и политической ситуации Украина "перестала быть комфортной средой даже для украинцев, о чем свидетельствует стремительно сокращающаяся численность населения".

Дипломат также пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы самим убедиться, что "сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом, где строятся больницы, школы, мечети и соборы, миллиарды вложены в создание новых энергетических систем". Киев же, как обратил внимание зампостпреда, стал "лицемерно печься о крымчанах только когда Крым уплыл от них безвозвратно".

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории. 

В ответ на резолюцию в Москве заявили, что против РФ идет "зашоренная кампания" и выразили сожаление, что не были приняты их поправки к резолюции.

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Источник: korrespondent.net

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