Тысячи "желтых жилетов" вышли на протесты в Сербии

Многотысячное антиправительственное шествие прошло в субботу, 22 декабря, в Белграде, многие протестующие пришли на акцию в желтых жилетках, сообщает ТАСС.

Полиция останавливала потоки машин на главных улицах, обеспечивая беспрепятственный проход манифестантам.

Отмечается, что поводом к началу протестов три недели назад стало избиение одного из оппозиционеров, Борко Стефановича, в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы. Нынешняя акция прошла с требованиями найти убийц сербского политика Оливера Ивановича, год назад убитого в Косовска-Митровице. Кроме того, многие участники акций несли плакаты с антиправительственными лозунгами и флаги с символикой секс-меньшинств.

Ранее организаторы заявили, что протесты будут продолжаться, а самая массовая акция протеста пройдет в Белграде 16 января - в годовщину убийства в Косово Оливера Йовановича.

Как сообщалось, накануне очередные протесты "желтых жилетов" состоялись во Франции, в ходе демонстраций полиция задержала 220 человек, 81 из них заключен под стражу.

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Источник: korrespondent.net