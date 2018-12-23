В России нашли тело девятого погибшего шахтера

В России в ходе спасательной операции в шахте в Соликамске обнаружили тело девятого рабочего, который погиб из-за задымления. Об этом сообщили в воскресенье, 23 декабря, в оперативном штабе на месте ЧП, пишет ТАСС.
Ранее были обнаружены тела восьми погибших в результате аварии в шахте.
"Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]", - сказали в штабе, уточнив, что подъем тел на поверхность пока не начался.
В штабе также сообщили, что аварийно-спасательная группа ликвидирует последний очаг горения в шахте. "Остался один очаг горения, идет тушение", - сказали в штабе.
Ранее сообщалось, что в в результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 13 человек.
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Источник: korrespondent.net
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