В России нашли тело девятого погибшего шахтера

Ранее были обнаружены тела восьми погибших в результате аварии в шахте.

"Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]", - сказали в штабе, уточнив, что подъем тел на поверхность пока не начался.

В штабе также сообщили, что аварийно-спасательная группа ликвидирует последний очаг горения в шахте. "Остался один очаг горения, идет тушение", - сказали в штабе.

Ранее сообщалось, что в в результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 13 человек.