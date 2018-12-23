В РФ обвинили Британию в подстрекательстве Украины

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон занимается "подстрекательством Украины к новым военным провокациям". Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает пресс-служба ведомства.
"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже Уильямсон занялся более важным делом - подстрекательством Украины к новым военным провокациям", - сказано в сообщении.
В посольстве убеждены, что на какие бы шаги ни пошла бы Украина, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ей “политическую и военную поддержку”.
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Источник: korrespondent.net
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