Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2018, воскресенье, 11:34
-1°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,44
23. 12. 2018

Италия закрыла порты для спасенных в море беженцев

Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает Deutsche Welle.

"Мой ответ четкий: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось", - сообщил министр.

Организация Pro Activa Open Arms заявила, что ни один из портов в регионе не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить продукты кораблю со спасенными мигрантами. Также они рассказали, что среди нелегальных мигрантов присутствуют беременные женщины, а также роженица с младенцем, которую вертолетом отправили на Мальту.

Напомним, в конце лета Италия предупредила Евросоюз, что прекратит платить взносы, если Брюссель не поможет разрешить ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.