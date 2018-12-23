Италия закрыла порты для спасенных в море беженцев

Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает Deutsche Welle.

"Мой ответ четкий: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось", - сообщил министр.

Организация Pro Activa Open Arms заявила, что ни один из портов в регионе не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить продукты кораблю со спасенными мигрантами. Также они рассказали, что среди нелегальных мигрантов присутствуют беременные женщины, а также роженица с младенцем, которую вертолетом отправили на Мальту.

Напомним, в конце лета Италия предупредила Евросоюз, что прекратит платить взносы, если Брюссель не поможет разрешить ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты.

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Источник: korrespondent.net