Цунами смыло музыкантов во время концерта

Во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг волна цунами смыла группу музыкантов, сообщает TribunJakarta.com.

Инцидент произошел в ходе выступления поп-группы Seventeen.

На опубликованных кадрах видно, как вода разрушает находящуюся на берегу сцену, когда на ней выступают музыканты.