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23. 12. 2018

Цунами смыло музыкантов во время концерта

Во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг волна цунами смыла группу музыкантов, сообщает TribunJakarta.com.
 
Инцидент произошел в ходе выступления поп-группы Seventeen.
 
На опубликованных кадрах видно, как вода разрушает находящуюся на берегу сцену, когда на ней выступают музыканты.
 
По данным издания, фронтмен группы Дилан Сахара пропал без вести.
 

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.🙏🙏#Banten #Anyer #Selatsunda #prayforanyer pic.twitter.com/pj7tP3gdLt

— kth♥ (@HelianaBie) December 23, 2018
 
Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
 
Жертвами стихии стали по меньшей мере 168 человек, десятки числятся пропавшими без вести, сотни пострадали. Разрушено большое количество домов и несколько отелей.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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