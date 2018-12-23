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23. 12. 2018

Макрон пригрозил "желтым жилетам" жестким ответом

Правительство Франции примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов". Такое заявление телеканалу BFM накануне вечером сделал президент страны Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Чад.

"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрон.

"Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул Макрон.

Президент находится с двухдневным визитом в Чаде, где он посетил в Нджамене военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции Бархан. Вместе с тысячей военных он отпраздновал приближение Рождества.

В воскресенье, 23 декабря, Макрон продолжит свой визит в Чад - предстоят его переговоры с президентом страны Идриссом Деби Итно.

Как сообщалось, накануне очередные протесты "желтых жилетов" состоялись во Франции, в ходе демонстраций полиция задержала 220 человек, 81 из них заключен под стражу.

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста шестую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

На прошлой неделе Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих.

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Источник: korrespondent.net

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