Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

По меньшей мере 222 человека погибли в Индонезии в результате цунами, которое произошло в ночь на воскресенье, 23 декабря. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило Agence France-Presse.

Ранее сообщалось о 168 жертвах, десятках пропавших без вести, и сотнях пострадавших. Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали более двух тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net