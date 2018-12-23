Власти Черногории тоже хотят автокефалию для своей церкви

Сербская православная церковь подрывает независимость Черногории и поэтому черногорские власти будут добиваться предоставления автокефалии Черногорской православной церкви, заявил в интервью телепрограмме "Живая правда" президент Черногории Мило Джуканович, сообщает RTCG.
"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.
Сербская православная церковь (СПЦ) является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.
Украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремлений черногорцев иметь свою автокефальную церковь.
Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
Источник: korrespondent.net
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