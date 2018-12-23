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23. 12. 2018

Власти Черногории тоже хотят автокефалию для своей церкви

Сербская православная церковь подрывает независимость Черногории и поэтому черногорские власти будут добиваться предоставления автокефалии Черногорской православной церкви, заявил в интервью телепрограмме "Живая правда" президент Черногории Мило Джуканович, сообщает RTCG.

"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.

Сербская православная церковь (СПЦ) является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.

Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Сейчас ее усилия безуспешны, в частности, из-за давления СПЦ.

Украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремлений черногорцев иметь свою автокефальную церковь.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

 

Источник: korrespondent.net

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