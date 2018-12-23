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23. 12. 2018

Макрон раскритиковал США за выход из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии, сообщает Reuters.

"Союзник должен быть надежным... Я очень глубоко сожалею из-за принятого (Трампом) решения о Сирии", - сказал Макрон во время пресс-конференции в Чаде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране.

В Белом доме подтвердили, что США начали вывод войск из Сирии. По данным СМИ, США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.

Франция сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики Исламского государства не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны.

Из-за несогласия с решением Трампа по выводу войск из Сирии в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

 

Источник: korrespondent.net

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