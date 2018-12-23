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23. 12. 2018

Трамп назвал нового главу Пентагона

 
Первый зам министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января станет и.о. министра после отставки нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сообщил президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter.
 
"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика большой список достижений, он многого добился за время работы заместителем, а до этого - в компании Boeing", - написал президент США.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.
 
Напомним, что у Мэттиса были разногласия с Трампом по поводу внешней политики США. В своем пиьсме президенту об отставке Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях с Китаем и Россией.
 
"Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников. Поэтому мы должны использовать все инструменты нашей военной мощи для обеспечения совместной обороны", – заявил глава Пентагона.
 
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Источник: korrespondent.net

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