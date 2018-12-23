Трам рассказал о переговорах с Эрдоганом

Напомним, что ТРамп рещил вывести американские войска из Сирии.

Трамп заявил, что оставил борьбу с Исламским государством в Сирии на "местные страны". Он подчеркнул, что изначально проведение военной операции США в Сирии против ИГИЛ должно было составлять всего три месяца, но по итогу затянулось на семь лет.

Израиль заявил, что при необходимости готов расширить проведение военных операций в Сирии после ухода войск США.