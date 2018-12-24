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24. 12. 2018

Сильное землетрясение произошло в Тибете


Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тибетском автономном районе Китая, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы вечером 23 декабря. Эпицентр землетрясения находился в 170 км на северо-запад от городского округа Шигадзе и в 335 км к западу от городского округа Лхасы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, 8 декабря у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,1. 6 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 на острове Ломбок в Индонезии.

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Источник: korrespondent.net

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