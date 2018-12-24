США предупреждают: В Барселоне возможны теракты



Госдепартамент США посоветовал американцам, которые на Рождество и Новый год планируют отправиться в Барселону проявлять повышенную осторожность в районе бульвара Рамбла в центре города. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.



Отмечается, что "террористы могут атаковать без предупреждения". "Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников", – указывается в сообщении Госдепа.



"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", – подчеркнули в Госдепе.



Дополнительных деталей в ведомстве не привели.



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Напомним, в августе 2017 года в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы. Спустя несколько часов после этого аналогичный инцидент произошел в городе Камбрильсе, в 120 км от Барселоны.

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Источник: korrespondent.net