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24. 12. 2018

Журналист-выдумщик Spiegel присвоил пожертвования для детей


Бывший репортер немецкого Der Spiegel Клаас Релоциус собирал с читателей деньги для "турецких детей-сирот", однако все пожертвования переводил на свой личный банковский счет, сообщает издание.

По данным редакции Spiegel, сбор средств осуществлялся с личной электронной почты Релоциуса. Издание уже выразило готовность помогать следствию в этом деле.

Напомним, материалы 33-летнего журналиста Der Spiegel Клааса Релотиуса удостаивались многочисленных наград, однако не всегда соответствовали реальным фактам. 19 декабря издание опубликовало статью о том, как удалось изобличить автора, который сочинял истории и интервью с героями для целого ряда своих материалов.

Скандал с журналистом-выдумщиком вызвал озабоченнось США

Релоциус был вынужден уволиться. Всего репортер написал около 60 статей для Spiegel и, как минимум, 14 статей были в той или иной степени сфабрикованы. После скандала он вернул четыре награды ассоциации Reporter-Forum.

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Источник: korrespondent.net

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