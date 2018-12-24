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24. 12. 2018

Трамп: Эрдоган уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил 24 декабря, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал ему о намерении добить оставшиеся силы террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

"Президент Турции Эрдоган уверенно заявил мне, что уничтожит все, что только осталось от ИГИЛ в Сирии... Он является человеком, который может сделать это. К тому же Турция находится буквально по соседству. Наши солдаты возвращаются домой!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

19 декабря Трамп объявил о выходе армии США из Сирии. Его решение повергло в шок всех союзников и даже советников американского президента. Подробно в материале Ошеломив мир. Почему Трамп выводит войска из Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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