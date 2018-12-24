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24. 12. 2018

РПЦ готова к диалогу с Константинополем

Русская православная церковь готова к диалогу с Константинопольским патриархатом, но не к "отказу от истины", рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда изданию RT.

"Что касается отношений с Константинополем, то понимаете: христианин вообще не имеет права думать о какой-то точке невозврата, в том смысле что мы всегда готовы к диалогу, но этот диалог не может означать отказа от истины", - сказал он.

Легойда отметил, что РПЦ хочет "адекватный ответ" от Константинополя.

"Это не вопрос пересмотра нами своей позиции или какого-то компромисса, об этом речь не идет. Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. А сейчас у нас получается пространство непересекающихся монологов. Мы готовы, но мяч не на нашей стороне. Нам нужен какой-то адекватный ответ", - сказал Легойда.

Создание ПЦУ: реакция мировой прессы и соцсетей

11 октября Священный синод Константинопольской церкви отменил документ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также с глав неканонических церквей в Украине - УПЦ КП и УАПЦ - была снята анафема.

15 октября РПЦ ответила разрывом евхаристического общения с Вселенским патриархатом в Константинополе.

В Киеве 15 декабря в Софийском соборе состоялся объединительный собор, на котором утвердили будущую поместную православную украинскую церковь и выбрали главу - митрополита Епифания.

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Источник: korrespondent.net

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