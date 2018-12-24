Третья мировая может начаться в Украине - эксперт

Местом начала новой мировой войны может стать Украина, считает профессор Военного колледжа сухопутных войск США Роберт Фарли. Об этом он написал в блоге на сайте National Interest 22 декабря.

"Сегодня же, когда мощь Китая продолжает расти, а Россия решительно отвергает нормы международного порядка, перспектива конфликта между крупными державами снова стала реальной", - пишет эксперт.

Среди мест начала третье мировой называется Южно-Китайское море, Украина, Персидйски залив, Корейский полуостров и "самое неожаданное место".

Что касается Украины, то, как пишет эксперт, мир вспомнил о ней, когда инцидент в Керченском проливе обернулся атакой и захватом украинских военных кораблей.

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"Независимо от того, кто спровоцировал этот инцидент - Россия или Украина (очевидно, что оба правительства сыграли в этом определенную роль) - этот захват украинских кораблей вновь разжег напряженность в рамках того кризиса, который за последние пару лет несколько утих", - пишет Фарли.

Он отмечает, что Россия, "по всей видимости, не слишком заинтересована в том, чтобы нарушать статус кво в преддверии выборов в Украине".

"Грядущие выборы, вероятно, не изменят исходного соотношения сил, однако они могут привнести элемент неопределенности. Учитывая продолжающиеся трения между Россией и США, даже несущественный сдвиг может угрожать тому шаткому балансу, который держался последние несколько лет, в результате чего Восточная Европа может погрузится в хаос", - считает автор.

Накануне в Мариуполь для патрулирования Азовского моря был отправлен катер UMS - PATROL 1000. Украина, как известно, усиливает военное присутствие в регионе и строит новую военную базу.

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Источник: korrespondent.net